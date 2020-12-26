У Британії вже вакцинували від коронавірусу 600 тисяч осіб
Субота, 26 грудня 2020, 04:25
За період із 8 по 20 грудня Велика Британія змогла вакцинувати від коронавірусу 616 тисяч громадян.
Джерело: повідомлення уряду Великої Британії
Деталі: Зокрема, в Англії вакцинували близько 521 тисячі осіб, у Шотландії – понад 56 тисяч, в Уельсі – 22,5 тисяч та близько 16 тисяч осіб отримали вакцину у Північній Ірландії.
Зазначається, що у першу чергу щеплення отримують мешканців будинків для літніх людей, особи старше 80 років, медичний та соціальний персонал.
Загалом у країні працюють більше 500 пунктів вакцинації.
Зупиняти кампанію на період зимових свят не будуть.
Нагадаємо:
- Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.
- Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз.
- Водночас країна тримає перші позиції за кількістю виявлених випадків коронавірусу.
Українська правда