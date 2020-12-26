Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Британії вже вакцинували від коронавірусу 600 тисяч осіб

Субота, 26 грудня 2020, 05:25

За період із 8 по 20 грудня Велика Британія змогла вакцинувати від коронавірусу 616 тисяч громадян. 

Джерело: повідомлення уряду Великої Британії

Деталі: Зокрема, в Англії вакцинували близько 521 тисячі осіб, у Шотландії – понад 56 тисяч, в Уельсі – 22,5 тисяч та близько 16 тисяч осіб отримали вакцину у Північній Ірландії. 

Зазначається, що у першу чергу щеплення отримують мешканців будинків для літніх людей, особи старше 80 років, медичний та соціальний персонал. 

Загалом у країні працюють більше 500 пунктів вакцинації. 

Зупиняти кампанію на період зимових свят не будуть. 

Нагадаємо:

  • Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.
  • Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз. 
  • Водночас країна тримає перші позиції за кількістю виявлених випадків коронавірусу. 

Українська правда
Теми: вакцинаціяВелика Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ відреагував на заяви Лукашенка про "зброю з України"

Справа Татарова: НАБУ відкрило провадження через втручання Венедіктової

Російських військових, які служать у Криму, залякують – РосЗМІ

Справа Татарова: ВС вважає, що зміна підслідності не підлягає оскарженню

Лукашенко заявив про ввезення у Білорусь "тонн зброї" з України

Україна хоче отримати вакцину від COVID-19 поза чергою – Радуцький

Усі новини...
вакцинація
У Молдові вакцину Pfizer назвали "недосяжною мрією" через складність зберігання
Україна хоче отримати вакцину від COVID-19 поза чергою – Радуцький
Туреччина заявила про ефективність китайської вакцини Sinovac на 91%
Останні новини
06:10
Пандемія: світ перетнув межу у 80 млн випадків захворювання
05:25
У Британії вже вакцинували від коронавірусу 600 тисяч осіб
04:31
Відео"Квартал" висміяв протести SaveФОП після того, як ті навідались на їх концерт
03:39
Лукашенко не планує вакцинуватись від коронавірусу
02:45
У Бельгії порушників карантину шукатимуть за кількістю замовленої піци
01:48
США запроваджують нові вимоги до пасажирів авіарейсів із Британії
01:06
На вихідні в Україні прогнозують дощ, сніг та ожеледицю
00:30
Політв’язень Шумков розповів про катування у російській в’язниці
23:58
Влучили у ТРЦ: у Росії військові випадково вистрілили з гармати
23:29
Київ відреагував на заяви Лукашенка про "зброю з України"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!