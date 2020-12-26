У Британії вже вакцинували від коронавірусу 600 тисяч осіб

За період із 8 по 20 грудня Велика Британія змогла вакцинувати від коронавірусу 616 тисяч громадян.

Джерело: повідомлення уряду Великої Британії

Деталі: Зокрема, в Англії вакцинували близько 521 тисячі осіб, у Шотландії – понад 56 тисяч, в Уельсі – 22,5 тисяч та близько 16 тисяч осіб отримали вакцину у Північній Ірландії.

Зазначається, що у першу чергу щеплення отримують мешканців будинків для літніх людей, особи старше 80 років, медичний та соціальний персонал.

Загалом у країні працюють більше 500 пунктів вакцинації.

Зупиняти кампанію на період зимових свят не будуть.

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