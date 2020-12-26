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У Британії вже вакцинували від коронавірусу 600 тисяч осіб

Субота, 26 грудня 2020, 04:25
У Британії вже вакцинували від коронавірусу 600 тисяч осіб

За період із 8 по 20 грудня Велика Британія змогла вакцинувати від коронавірусу 616 тисяч громадян. 

Джерело: повідомлення уряду Великої Британії

Деталі: Зокрема, в Англії вакцинували близько 521 тисячі осіб, у Шотландії – понад 56 тисяч, в Уельсі – 22,5 тисяч та близько 16 тисяч осіб отримали вакцину у Північній Ірландії. 

Зазначається, що у першу чергу щеплення отримують мешканців будинків для літніх людей, особи старше 80 років, медичний та соціальний персонал. 

Загалом у країні працюють більше 500 пунктів вакцинації. 

Зупиняти кампанію на період зимових свят не будуть. 

Нагадаємо:

  • Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу.
  • Британія придбала у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини, цього достатньо для вакцинації 20 млн осіб. Найбільша частина вакцин надійде у наступному році. На першому етапі влада розраховує використати 800 тисяч доз. 
  • Водночас країна тримає перші позиції за кількістю виявлених випадків коронавірусу. 

Українська правда
Теми: вакцинаціяВелика Британія
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