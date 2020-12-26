В Британии уже вакцинировали от коронавируса 600 тысяч человек
Суббота, 26 декабря 2020, 05:25
За период с 8 по 20 декабря Великобритания смогла вакцинировать от коронавируса 616 тысяч граждан.
Источник: сообщение правительства Великобритании
Детали: В частности, в Англии вакцинировали около 521 тысяч человек, в Шотландии – более 56 тысяч, в Уэльсе – 22,5 тысяч и около 16 тысяч человек получили вакцину в Северной Ирландии.
Отмечается, что в первую очередь прививки получают жителей домов престарелых, лица старше 80 лет, медицинский и социальный персонал.
Всего в стране работают более 500 пунктов вакцинации.
Останавливать кампанию в период зимних праздников не будут.
Напомним:
- Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.
- Страна приобрела в Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек. Большая часть вакцин поступит в следующем году. На первом этапе власть рассчитывает использовать 800 тысяч доз.
- В то же время страна держит первые позиции по количеству выявленных случаев коронавируса.
Украинская правда