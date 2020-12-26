В Британии уже вакцинировали от коронавируса 600 тысяч человек

За период с 8 по 20 декабря Великобритания смогла вакцинировать от коронавируса 616 тысяч граждан.

Источник: сообщение правительства Великобритании

Детали: В частности, в Англии вакцинировали около 521 тысяч человек, в Шотландии – более 56 тысяч, в Уэльсе – 22,5 тысяч и около 16 тысяч человек получили вакцину в Северной Ирландии.

Отмечается, что в первую очередь прививки получают жителей домов престарелых, лица старше 80 лет, медицинский и социальный персонал.

Всего в стране работают более 500 пунктов вакцинации.

Останавливать кампанию в период зимних праздников не будут.

Напомним: