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В Британии уже вакцинировали от коронавируса 600 тысяч человек

Суббота, 26 декабря 2020, 04:25
В Британии уже вакцинировали от коронавируса 600 тысяч человек

За период с 8 по 20 декабря Великобритания смогла вакцинировать от коронавируса 616 тысяч граждан.

Источник: сообщение правительства Великобритании

Детали: В частности, в Англии вакцинировали около 521 тысяч человек, в Шотландии – более 56 тысяч, в Уэльсе – 22,5 тысяч и около 16 тысяч человек получили вакцину в Северной Ирландии.

Отмечается, что в первую очередь прививки получают жителей домов престарелых, лица старше 80 лет, медицинский и социальный персонал.

Всего в стране работают более 500 пунктов вакцинации.

Останавливать кампанию в период зимних праздников не будут.

Напомним:

  • Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.
  • Страна приобрела в Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек. Большая часть вакцин поступит в следующем году. На первом этапе власть рассчитывает использовать 800 тысяч доз.
  • В то же время страна держит первые позиции по количеству выявленных случаев коронавируса.

Украинская правда
Темы: вакцинацияВеликобритания
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