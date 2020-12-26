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Прем’єр Вірменії погодився на проведення дострокових виборів у 2021 році

Субота, 26 грудня 2020, 09:46
Прем’єр Вірменії погодився на проведення дострокових виборів у 2021 році

Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність провести позачергові парламентські вибори в 2021 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Азатутюн.

Зокрема, Пашинян запросив парламентські та зацікавлені позапарламентські сили на консультації з питання проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році.

"Зараз вже очевидно, що опозиційний процес з вимогою відставки прем'єр-міністра не отримав підтримки народу", - написав Нікол Пашинян у Facebook.

"У опозиції були всі можливості згенерувати народну підтримку навколо своєї вимоги: опозиція володіє колосальними фінансовими, інформаційними, організаційними ресурсами, у неї були широкі можливості для організації мітингів і акцій протестів. Але вона не тільки не змогла забезпечити народну підтримку своїм вимогам, але і число її прихильників досягло мінімуму і вуличний процес сходить нанівець. Ніхто не може сказати, що ми зберегли владу за допомогою грубої сили. Навпаки, нас звинувачують у зайвій м'якості" додав він.

Нікол Пашинян підкреслив, що все це, однак, жодним чином не змінює його особистого зобов'язання і зобов'язання його політичної команди" стати перед народом і дати відповідь перед народом". Він запевнив, що не чіпляється за крісло прем'єр-міністра.

"Я також готовий покинути пост прем'єр-міністра в результаті рішення народу. І я можу покинути пост прем'єр-міністра тільки за рішенням народу" - сказав він.

"Є тільки один варіант отримання відповідей на всі ці питання - проведення позачергових парламентських виборів. Виходячи з вищевикладеного, запрошую парламентські та зацікавлені позапарламентські сили провести консультації про проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році", - написав прем'єр-міністр Вірменії.

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Теми: Вірменіявибори
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