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Премьер Армении согласился на проведение досрочных выборов в 2021 году

Суббота, 26 декабря 2020, 09:46
Премьер Армении согласился на проведение досрочных выборов в 2021 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн.

В частности, Пашинян пригласил парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

"Сейчас уже очевидно, что оппозиционный процесс с требованием отставки премьер-министра не получил поддержки народа", - написал Никол Пашинян в Facebook.

"У оппозиции были все возможности сгенерировать народную поддержку вокруг своей требования: оппозиция обладает колоссальными финансовыми, информационными, организационными ресурсами, у нее были широкие возможности для организации митингов и акций протестов. Но она не только не смогла обеспечить народную поддержку своим требованиям, но и число ее сторонников достигло минимума и уличный процесс сходит на нет. Никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Наоборот, нас обвиняют в излишней мягкости" добавил он.

Никол Пашинян подчеркнул, что все это, однако, никоим образом не меняет его личного обязательства и обязательства его политической команды" стать перед народом и дать ответ перед народом". Он заверил, что не цепляется за кресло премьер-министра.

"Я также готов покинуть пост премьер-министра в результате решения народа. И я могу покинуть пост премьер-министра только по решению народа" - сказал он.

"Есть только один вариант получения ответов на все эти вопросы - проведение внеочередных парламентских выборов. Исходя из вышеизложенного, приглашаю парламентские и заинтересованы внепарламентские силы провести консультации о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году", - написал премьер-министр Армении.

Темы: Армениявиборы
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