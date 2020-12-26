На Херсонщині військовий помер після бійки з цивільними

25 січня в Новій Каховці на Херсонщині військовослужбовець помер від тілесних ушкоджень після бійки з цивільними.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "25.12.2020 о 04:30 годині поблизу одного з кафе міста Нова Каховка між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку, внаслідок якої військовослужбовцю спричинено тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події".

Деталі: Слідчими слідчого відділу Новокаховського відділу поліції ГУ Нацполіції в Херсонській області проводяться слідчі дії, а командиром військової частини – службове розслідування.

При цьому у повідомленні зазначається, що у військових частинах та установах оперативного командування "Південь" постійно проводиться робота щодо профілактики порушення військовослужбовцями військової дисципліни, однак "у деяких випадках військовослужбовці підпорядкованих підрозділів продовжують нехтувати правилами поведінки поза межами військової частини".