На Херсонщине военный умер после драки с гражданскими

25 января в Новой Каховке в Херсонской области военнослужащий умер от телесных повреждений после драки с гражданскими.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "25.12.2020 в 04:30 часов возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия".

Детали: Следователями следственного отдела Новокаховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Херсонской области проводятся следственные действия, а командиром воинской части – служебное расследование.

При этом в сообщении отмечается, что в воинских частях и учреждениях оперативного командования "Юг" постоянно проводится работа по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины, однако "в некоторых случаях военнослужащие подчиненных подразделений продолжают пренебрегать правилами поведения за пределами воинской части".