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На Херсонщине военный умер после драки с гражданскими

Суббота, 26 декабря 2020, 12:37

25 января в Новой Каховке в Херсонской области военнослужащий умер от телесных повреждений после драки с гражданскими.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "25.12.2020 в 04:30 часов возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия".

Детали: Следователями следственного отдела Новокаховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Херсонской области проводятся следственные действия, а командиром воинской части – служебное расследование.

При этом в сообщении отмечается, что в воинских частях и учреждениях оперативного командования "Юг" постоянно проводится работа по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины, однако "в некоторых случаях военнослужащие подчиненных подразделений продолжают пренебрегать правилами поведения за пределами воинской части".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыХерсонская областьдрака


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