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Понад 70% ліжок для хворих на COVID забезпечені киснем – МОЗ

Субота, 26 грудня 2020, 13:24
kmu.gov.ua

У МОЗ запевняють, що зараз понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19, забезпечені киснем.

Джерело: головний державний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко у Facebook

Дослівно: "Станом на сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під ковід, забезпечені киснем.

Наразі, 55-60% із госпіталізованих потребують лікування киснем.

Загалом у лікарнях перепрофільовано під надання медичної допомоги людям, які хворіють на коронавірусну хворобу, 64 349 ліжок. З них 44 436 ліжок з киснем, і це майже 70% від усіх відведених ліжок.

На сьогодні у лікарнях маємо 29 487 вільних ліжок з киснем".

 

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Українська правда
Теми: МОЗкоронавірусмедицина


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