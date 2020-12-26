Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 70% коек для больных COVID обеспечены кислородом – МОЗ

Суббота, 26 декабря 2020, 12:24
Более 70% коек для больных COVID обеспечены кислородом – МОЗ
kmu.gov.ua

В Минздраве уверяют, что сейчас более 70% от всех коек, выделенных под лечение больных COVID-19, обеспечены кислородом.

Источник: главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в Facebook

Дословно: "На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом.

Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом.

Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек.

На сегодня в больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом".

 

Читайте также: Лотта Сильвандер: Не верьте, когда правительство говорит: "Кроватей у нас достаточно". Без кислорода люди в тех кроватях будут умирать

Жизнь, смерть и бюрократия. Как Леся Литвинова знакомила санврача Ляшко с коронавирусной реальностью

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкоронавирусмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: