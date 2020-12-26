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У Німеччині хочуть із середини 2021 року вакцинувати всіх жителів

Субота, 26 грудня 2020, 12:56
У Німеччині хочуть із середини 2021 року вакцинувати всіх жителів

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан пообіцяв запропонувати щеплення проти коронавірусу для всіх жителів країни із середини 2021 року.

Про це він заявив на пресконференції в суботу, 26 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр попередив, що спочатку не всі жителі будуть вакциновані. Однак він упевнений, що завдяки затвердженню інших вакцин із середини наступного року можна буде робити щеплення більшій кількості людей.

Вакцинація буде безкоштовною і добровільною, наголосив Шпан.

Спочатку щеплення у країні робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Тільки після охоплення цієї категорії людей почнеться поступова вакцинація інших груп населення. Спершу людей вакцинуватимуть у спеціальних центрах, пізніше вакцини проти коронавірусу будуть доступними у кабінетах лікарів.

Глава німецького МОЗ підкреслив, що центри вакцинації та їхній персонал вже готові почати працювати. Втім, Шпан зазначив, що початок вакцинацій ще не означає перемогу над коронавірусом. "Нам знадобиться ще багато терпіння, щоб побороти цю пандемію", - сказав Шпан.

Як повідомлялося, вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю 27 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинавакцинаціякоронавірус
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