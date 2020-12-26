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В Германии хотят с середины 2021 года вакцинировать всех жителей

Суббота, 26 декабря 2020, 13:56

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан пообещал предложить прививку против коронавирус для всех жителей страны с середины 2021 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в субботу, 26 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр предупредил, что сначала не все жители будут вакцинированы. Однако он уверен, что благодаря утверждению других вакцин с середины следующего года можно будет делать прививки большему количеству людей.

Вакцинация будет бесплатной и добровольной, подчеркнул Шпан.

Сначала прививки в стране делать людям в возрасте от 80 лет и тем, кто живет и работает в домах для людей преклонного возраста. Также в первую очередь вакцинируют медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

Только после охвата этой категории людей начнется постепенная вакцинация других групп населения. Сначала людей будут вакцинировать в специальных центрах, позже вакцины против коронавируса будут доступны в кабинетах врачей.

Глава немецкого Минздава подчеркнул, что центры вакцинации и их персонал уже готовы начать работать. Впрочем, Шпан отметил, что начало вакцинаций еще не означает победу над коронавирусом. "Нам понадобится еще много терпения, чтобы побороть эту пандемию", - сказал Шпан.

Как сообщалось, вакцину от коронавирус доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.

Темы: Германиявакцинациякоронавирус


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