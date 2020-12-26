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Перші випадки мутованого коронавірусу зафіксували у Франції та Іспанії

Субота, 26 грудня 2020, 13:50
Перші випадки мутованого коронавірусу зафіксували у Франції та Іспанії

У Франції та Іспанії виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу, вперше виявленим у Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Чотири підтверджені випадки зараження британським варіантом Covid-19 були виявлені в Мадриді.

Це перші такі випадки в Іспанії.

Всі випадки захворювання стосуються людей, які нещодавно прибули з Британії.

Також про перший підтверджений випадок зараження новим штамом коронавірусу повідомили в суботу і у Франції.

Йдеться про людину, яка нещодавно прибула з Британії і чия хвороба протікає безсимптомно.

У четвер перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, виявленого раніше в Британії, зареєстрували в Німеччині.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу.

Теми: ФранціяІспаніякоронавірус
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