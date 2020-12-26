Первые случаи мутировавшего коронавируса зафиксировали во Франции и Испании

Во Франции и Испании выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Четыре подтвержденных случая заражения британским вариантом Covid-19 были обнаружены в Мадриде.

Это первые такие случаи в Испании.

Все случаи заболевания касаются людей, которые недавно прибыли из Британии.

Также о первом подтвержденном случае заражения новым штаммом коронавируса сообщили в субботу и во Франции.

Речь идет о человеке, который недавно прибыл из Британии и чья болезнь протекает бессимптомно.

В четверг первый случай заражения новым штаммом коронавирус, обнаруженного ранее в Британии, зарегистрировали в Германии.

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