Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первые случаи мутировавшего коронавируса зафиксировали во Франции и Испании

Суббота, 26 декабря 2020, 13:50
Первые случаи мутировавшего коронавируса зафиксировали во Франции и Испании

Во Франции и Испании выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Четыре подтвержденных случая заражения британским вариантом Covid-19 были обнаружены в Мадриде.

Это первые такие случаи в Испании.

Все случаи заболевания касаются людей, которые недавно прибыли из Британии.

Также о первом подтвержденном случае заражения новым штаммом коронавируса сообщили в субботу и во Франции.

Речь идет о человеке, который недавно прибыл из Британии и чья болезнь протекает бессимптомно.

В четверг первый случай заражения новым штаммом коронавирус, обнаруженного ранее в Британии, зарегистрировали в Германии.

Читайте также: Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру

Темы: ФранцияИспаниякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Франция
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: