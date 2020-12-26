Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Первые случаи мутировавшего коронавируса зафиксировали во Франции и Испании

Суббота, 26 декабря 2020, 14:50

Во Франции и Испании выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Четыре подтвержденных случая заражения британским вариантом Covid-19 были обнаружены в Мадриде.

Это первые такие случаи в Испании.

Все случаи заболевания касаются людей, которые недавно прибыли из Британии.

Также о первом подтвержденном случае заражения новым штаммом коронавируса сообщили в субботу и во Франции.

Речь идет о человеке, который недавно прибыл из Британии и чья болезнь протекает бессимптомно.

В четверг первый случай заражения новым штаммом коронавирус, обнаруженного ранее в Британии, зарегистрировали в Германии.

Читайте также: Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру

Темы: ФранцияИспаниякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС

Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Пограничники посчитали "тонны оружия" на границе с Беларусью

Подаренную Лаврову икону теперь надо вернуть Украине – посольство в Боснии

COVID-19: в Украине меньше новых случаев и смертей, но больше госпитализаций

Киев отреагировал на заявления Лукашенко об "оружии из Украины"

Все новости...
Франция
У президента Франции уже нет симптомов COVID-19
Руководство Michelin извинилось за "российский борщ" перед посольством Украины
Убийство трех полицейских во Франции: нападавшего нашли мертвым
Последние новости
15:24
На Полтавщине в вагоне поезда произошел пожар: 2 погибших
15:06
Глава финансового комитета ВР хочет полного локдауна с остановкой транспорта
14:50
Первые случаи мутировавшего коронавируса зафиксировали во Франции и Испании
14:35
Bitcoin снова показал исторический максимум
14:21
фотоРазвращение детей в Измаиле: директору детдома назначили залог и повезли в больницу
13:56
В Германии хотят с середины 2021 года вакцинировать всех жителей
13:35
1246 страниц: Британия и ЕС опубликовали текст своего торгового соглашения
13:24
Более 70% коек для больных COVID обеспечены кислородом – МОЗ
12:51
Кредит киевскому метрополитену от ЕБРР: первый аукцион проведут в марте
12:44
Турция меняет правила въезда туристов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!