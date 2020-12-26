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На Полтавщині у вагоні поїзда сталася пожежа: 2 загиблих

Субота, 26 грудня 2020, 15:24
фото ДСНС

На території структурного підрозділу "Укрзалізниці" в с. Копили на Полтавщині у вагоні поїзда сталася пожежа, після гасіння якої було виявлено тіла двох людей.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій Полтавської області

Дослівно: "25 грудня о 20:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в вагоні по вул. Горького с. Копили Полтавського району, на території виробничого структурного підрозділу "Центру механізації колійних робіт" філії "Центру з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця".

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27 – ліквідовано".

"Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла без ознак життя двох громадян, які направлено до Полтавського обласного БСМЕ".

 
фото ДСНС

Деталі: Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону. Причина пожежі встановлюється.

Українська правда
Теми: Полтавська областьпожежаДСНС


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