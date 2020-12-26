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На Полтавщине в вагоне поезда произошел пожар: 2 погибших

Суббота, 26 декабря 2020, 14:24
На Полтавщине в вагоне поезда произошел пожар: 2 погибших
фото ГСЧС

На территории структурного подразделения "Укрзализныци" в с. Копили Полтавской области в вагоне поезда произошел пожар, после тушения которого были обнаружены тела двух человек.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям Полтавской области

Дословно: "25 декабря в 20:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в вагоне по ул. Горького с. Копылы Полтавского района, на территории производственного структурного подразделения "Центра механизации путевых работ" филиала "Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця".

Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 – ликвидирован".

"Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавское областное БСМЭ".

 
фото ГСЧС

Детали: Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона. Причина пожара устанавливается.

Украинская правда
Темы: Полтавская областьпожарГСЧС
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