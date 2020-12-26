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У Житомирі перекинулася цистерна з газом, евакуювали жителів двох будинків

Субота, 26 грудня 2020, 15:56
фото ДСНС

У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом, поліція перекрила рух і евакуювала 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "26 грудня о 13:58 у м. Житомир по вул. Чуднівська водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.

Жертв та постраждалих немає. Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Працівниками Нацполіції перекрито рух та евакуйовано 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки".

Українська правда
Теми: ЖитомиргазДСНСДТП


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