В Житомире перевернулась цистерна с газом, эвакуировали жителей двух домов
Суббота, 26 декабря 2020, 15:56
В Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом, полиция перекрыла движение и эвакуировала 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.
Источник: ГСЧС
Дословно: "26 декабря в 13:58 в г. Житомир по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок.
Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).
Работниками Нацполиции перекрыто движение и эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов. Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники".
Украинская правда