Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Житомире перевернулась цистерна с газом, эвакуировали жителей двух домов

Суббота, 26 декабря 2020, 15:56
фото ГСЧС

В Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом, полиция перекрыла движение и эвакуировала 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

Источник: ГСЧС

Дословно: "26 декабря в 13:58 в г. Житомир по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок.

Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Работниками Нацполиции перекрыто движение и эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов. Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники".

Украинская правда
Темы: ЖитомиргазГСЧСДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

Япония на месяц закрывает въезд для иностранцев

На Полтавщине в вагоне поезда произошел пожар: 2 погибших

Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС

Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Пограничники посчитали "тонны оружия" на границе с Беларусью

Подаренную Лаврову икону теперь надо вернуть Украине – посольство в Боснии

Все новости...
Житомир
Бойкот: Житомир также не вводит локдаун на выходные
6 гранат и 10 взрывпакетов изъяли в квартире в Житомире
Угрожает жизни военных: на бронетанковом заводе разоблачили сделку с ремонтом техники
Последние новости
16:48
Судно, которое строит "Северный поток-2" вернулось в порт и прекратило строительство
16:40
Всеобщая мобилизация при нападении РФ: в СНБО раскритиковали идею Зеленского
16:23
Венгрия первой из стран ЕС начала вакцинацию от COVID-19
15:56
В Житомире перевернулась цистерна с газом, эвакуировали жителей двух домов
15:51
В этом году Украина экспортировала на 15% меньше зерна, чем в прошлом
15:37
Япония на месяц закрывает въезд для иностранцев
15:24
На Полтавщине в вагоне поезда произошел пожар: 2 погибших
15:06
Глава финансового комитета ВР хочет полного локдауна с остановкой транспорта
14:50
Первые случаи мутировавшего коронавируса зафиксировали во Франции и Испании
14:35
Bitcoin снова показал исторический максимум
Все новости...