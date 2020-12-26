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В Житомире перевернулась цистерна с газом, эвакуировали жителей двух домов

Суббота, 26 декабря 2020, 14:56
В Житомире перевернулась цистерна с газом, эвакуировали жителей двух домов
фото ГСЧС

В Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом, полиция перекрыла движение и эвакуировала 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

Источник: ГСЧС

Дословно: "26 декабря в 13:58 в г. Житомир по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок.

Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.).

Работниками Нацполиции перекрыто движение и эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов. Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники".

Украинская правда
Темы: ЖитомиргазГСЧСДТП
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