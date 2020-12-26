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Загальна мобілізація при нападі РФ: в РНБО розкритикували ідею Зеленського

Субота, 26 грудня 2020, 15:40
Загальна мобілізація при нападі РФ: в РНБО розкритикували ідею Зеленського

Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос наголосив, що мобілізація і жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.

Джерело: Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Кривонос у інтерв'ю НВ

Деталі: Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.

Проте Кривонос зазначив – у разі, якщо навіть вдасться провести такий масштабний призов, то мобілізовані громадяни не зможуть воювати, бо не знають, як користуватися зброєю.

Пряма мова:  "Це розповідають президенту, що вони це спроможні зробити. А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, ми розуміємо – навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні.

Ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч… Величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогу".

Додатково: Кривонос нагадав, що у 2014 велика кількість мобілізованих йшла воювати, але ще більша кількість — тікала від мобілізації. Аналогічна ситуація повторилася і у 2018 році, коли Петро Порошенко ввів воєнний стан – величезна кількість втекла від мобілізації.

На думку заступника секретаря РНБО, в Україні керівництво держави має виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяРНБОЗеленський
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