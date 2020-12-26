Путін створює у Білорусі проросійську партію проти Лукашенка – The Insider

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна веде активну роботу з білоруським "активом" для створення нової партії з робочою назвою "Право народу", яка буде виступати проти політики Олександра Лукашенка, але при цьому пропагувати інтеграцію з РФ.

Джерело: The Insider з посиланням на документи управління президента РФ з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами

Деталі: У розпорядженні видання опинилися документи, що підтверджують як плани, так і деякі вже наявні результати роботи російських чиновників на білоруському напрямку.

Ці документи отримані з управління Путіна з міжрегіональних і культурних зв'язків, яке очолює генерал СЗР (Служби зовнішньої розвідки РФ) Володимир Чернов.

Перший з цих документів має назву "Стратегия работы в Республике Белоруссия" і підготовлений у вересні 2020 року. У стратегії серед іншого стверджується, що для збереження впливу в Білорусі необхідно отримати вплив над максимальною кількістю політичних сил, що формуються (увійти в керівні органи всіх опозиційних структур) і створити ресурсну базу для формування майбутнього суспільно політичного руху, політичної партії, знайти і підготувати понад тисячу кандидатів для подальшої участі в парламентських виборах.

Крім того, Кремль зайнятий тим, щоб сформувати у Білорусі інформаційну інфраструктуру для "збереження суспільно-політичного впливу" за будь-якого сценарію. Мова про контрольовані РФ канали поширення інформації (ЗМІ, соцмережі, мережа Telegram-каналів, YouTube).

У стратегії перераховані деякі ресурси, які вже контролюються Кремлем:

Видання також опублікувало найсвіжіший документ – установчу програму "маріонеткової" партії, яку в Кремлі назвали "Право народу". Офіційно про партію ще не оголосили, але по її програмі можна зробити висновки про плани РФ.

Судячи з програми, Кремль розраховує каналізувати невдоволення громадян Білорусі в бік "конституційних реформ", сподіваючись, що це відверне білорусів від боротьби проти вкрадених результатів виборів.

Крім того, Москва планує перехід Білорусі до парламентсько-президентської республіки.

Також у планах адміністрації Путіна провести в Білорусі масштабну приватизацію державного сектора.

The Insider зазначає, що в документі – безліч правок від Нікіти Логового, який ймовірно планує зайняти у зазначеній проросійської партії "не останнє місце".

Довідка: 28-річний Нікіта Логовой - випускник факультету міжнародних відносин БГУ, в соцмережах він активно підтримує опозиційні заходи, фотографується з БЧБ прапором.

Нікіта Логовой

Нікіта Іванович Логовой - син Івана Логового, співвласника і голови ради директорів СП ТОВ "Фармленд" (білорусько-голландське спільне підприємство, але є у Логового-старшого і російські компанії). Логовой-старший часто виступає у політичному клубі єдиноросів "Центр соціально-консервативної політики", де підтримує поглиблення білорусько-російської інтеграції. При цьому він відкрито дистанціюється від Лукашенка.