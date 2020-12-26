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Путин создает в Беларуси пророссийскую партию против Лукашенко – The Insider

Суббота, 26 декабря 2020, 16:29
Путин создает в Беларуси пророссийскую партию против Лукашенко – The Insider

Администрация президента России Владимира Путина ведет активную работу с белорусским "активом" по созданию новой партии с рабочим названием "Право народа", которая будет выступать против политики Александра Лукашенко, но при этом пропагандировать интеграцию с РФ.

Источник: The Insider со ссылкой на документы управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами

Детали: В распоряжении издания оказались документы, подтверждающие как планы, так и некоторые уже имеющиеся результаты работы российских чиновников на белорусском направлении.

Эти документы получены из управления Путина по межрегиональным и культурным связям, которое возглавляет генерал СВР (Службы внешней разведки РФ) Владимир Чернов.

Первый из этих документов назван "Стратегия работы в Республике Белоруссия" и подготовлен в сентябре 2020 года. В стратегии среди прочего утверждается, что для сохранения влияния в Беларуси необходимо получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил (войти в управляющие органы всех оппозиционных структур) и создать ресурсную базу для формирования будущего общественно политического движения, политической партии, найти и подготовить более тысячи кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах.

Кроме того, Кремль занят тем, чтобы сформировать в Беларуси информационную инфраструктуру для "сохранения общественно-политического влияния" при любом сценарии. Речь о контролируемых РФ каналах распространения информации (СМИ, соцсети, сеть Telegram-каналы, YouTube).

В стратегии также перечислены некоторые ресурсы, которые уже контролируются Кремлем:

 

Издание также опубликовало самый свежий документ — учредительную программу "марионеточной" партии, которую в Кремле назвали "Право народа". Официально о партии еще не объявили, но по ее программе можно сделать выводы о планах РФ.

Судя по программе, Кремль рассчитывает канализировать недовольство граждан Беларуси в сторону "конституционных реформ", надеясь, что это отвлечет белорусов от борьбы против украденных результатов выборов.

Кроме того, Москва планирует переход Беларуси к парламентско-президентской республике.

 

Также в планах администрации Путина провести в Беларуси масштабную приватизацию государственного сектора.

The Insider отмечает, что в документе – множество правок от некоего Никиты Логового, который вероятно планирует занять в указанной пророссийской партии "не последнее место".

Справка: 28-летний Никита Логовой — выпускник факультета международных отношений БГУ, в соцсетях он активно поддерживает оппозиционные мероприятия, фотографируется с БЧБ флагом.

Никита Логовой
Никита Логовой

Никита Иванович Логовой — сын Ивана Логового, совладельца и председателя совета директоров СП ООО "Фармлэнд"(белорусско-голландское совместное предприятие, но есть у Логового-старшего и российские компании). Логовой-старший часто выступает в политическом клубе единороссов "Центр социально-консервативной политики", где поддерживает углубление белорусско-российской интеграции. При этом он открыто дистанцируется от Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcияполитическая система
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