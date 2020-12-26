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Парламент Грузії проголосував за безальтернативність інтеграції в ЄС і НАТО

Субота, 26 грудня 2020, 16:51
Парламент Грузії проголосував за безальтернативність інтеграції в ЄС і НАТО

Парламент Грузії прийняв резолюцію щодо зовнішньої політики що складається з 16 пунктів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

За прийняття резолюції проголосував  81 депутат.

Згідно з постановою, деокупація і повернення вимушених переселенців оголошені парламентом головним зовнішньополітичним завданням Грузії. "Грузинська мрія" називає інтеграцію в Європейський Союз і НАТО безальтернативними зовнішньополітичними пріоритетами і заявляє про продовження "прагматичної і принципової політики" щодо Росії.

У документі також йдеться про намір уряду зміцнювати зв'язки з Китаєм, Індією, Японією і Кореєю, Центральною Азією і Близьким Сходом.

У порівнянні з ініційованим варіантом, в ході обговорення в комітеті текст резолюції зазнав незначних змін, включаючи додавання приміток про повернення біженців, а також про розвиток співпраці з країнами південноамериканського, африканського і океанічного регіонів. Частина про європейську інтеграцію була винесена окремим пунктом. У ній говориться, що Грузія буде зміцнювати партнерство з дружніми європейськими країнами і стратегічними партнерами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, країнами Балтії і Вишеградської групи.

Крім того, до постанови додано абсолютно новий пункт, який стосується міждержавних судових розглядів з Російською Федерацією.

Для інформації, в даний час у Грузії в Страсбурзькому суді розглядається дві міждержавні судові справи з Росією — щодо серпневої війни і практики масових переслідувань, арештів, нападів і вбивств грузинського населення на окупованих територіях і вздовж лінії окупації, наприклад тортури і вбивство Арчіла Татунашвілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяНАТОЄС
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