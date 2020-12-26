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Парламент Грузии проголосовал за безальтернативность интеграции в ЕС и НАТО

Суббота, 26 декабря 2020, 17:51

Парламент Грузии принял резолюцию по внешней политике состоящую из 16 пунктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

За принятие резолюции проголосовал 81 депутат.

Согласно постановлению, деокупация и возвращение вынужденных переселенцев объявлены парламентом главной внешнеполитической задачей Грузии. "Грузинская мечта" называет интеграцию в Европейский Союз и НАТО безальтернативными внешнеполитическими приоритетами и заявляет о продолжении "прагматичной и принципиальной политики" в отношении России.

В документе также говорится о намерении правительства укреплять связи с Китаем, Индией, Японией и Кореей, Центральной Азией и Ближним Востоком.

По сравнению с инициированным вариантом, в ходе обсуждения в комитете текст резолюции претерпел незначительных изменений, включая добавление примечаний о возвращении беженцев, а также о развитии сотрудничества со странами южноамериканского, африканского и океанического регионов. Часть о европейской интеграции была вынесена отдельным пунктом. В ней говорится, что Грузия будет укреплять партнерство с дружественными европейскими странами и стратегическими партнерами: Великобританией, Германией, Францией, странами Балтии и Вышеградской группы.

Кроме того, к постановлению добавлен совершенно новый пункт, касающийся межгосударственных судебных разбирательств с Российской Федерацией.

Для информации, в настоящее время в Грузии в Страсбургском суде рассматривается два межгосударственных судебных дела с Россией — относительно августовской войны и практики массовых преследований, арестов, нападений и убийств грузинского населения на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, например пытки и убийство Арчила Татунашвили.

Темы: ГрузияНАТОЕС


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