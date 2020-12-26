Парламент Грузии проголосовал за безальтернативность интеграции в ЕС и НАТО

Парламент Грузии принял резолюцию по внешней политике состоящую из 16 пунктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

За принятие резолюции проголосовал 81 депутат.

Согласно постановлению, деокупация и возвращение вынужденных переселенцев объявлены парламентом главной внешнеполитической задачей Грузии. "Грузинская мечта" называет интеграцию в Европейский Союз и НАТО безальтернативными внешнеполитическими приоритетами и заявляет о продолжении "прагматичной и принципиальной политики" в отношении России.

В документе также говорится о намерении правительства укреплять связи с Китаем, Индией, Японией и Кореей, Центральной Азией и Ближним Востоком.

По сравнению с инициированным вариантом, в ходе обсуждения в комитете текст резолюции претерпел незначительных изменений, включая добавление примечаний о возвращении беженцев, а также о развитии сотрудничества со странами южноамериканского, африканского и океанического регионов. Часть о европейской интеграции была вынесена отдельным пунктом. В ней говорится, что Грузия будет укреплять партнерство с дружественными европейскими странами и стратегическими партнерами: Великобританией, Германией, Францией, странами Балтии и Вышеградской группы.

Кроме того, к постановлению добавлен совершенно новый пункт, касающийся межгосударственных судебных разбирательств с Российской Федерацией.

Для информации, в настоящее время в Грузии в Страсбургском суде рассматривается два межгосударственных судебных дела с Россией — относительно августовской войны и практики массовых преследований, арестов, нападений и убийств грузинского населения на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, например пытки и убийство Арчила Татунашвили.