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Російській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну

Субота, 26 грудня 2020, 18:06
Російській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну

26 грудня українські прикордонники заборонили в’їзд в Україну громадянці РФ, що прилетіла до Києва рейсом з Туреччини

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби

Деталі: Під час оформлення пасажирів авіарейса, що прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ 1994 року народження, яка раніше порушила порядок в’їзду-виїзду у тимчасово окупований Росією Крим.

Порушницею виявилася російська блогерка.

Імені російської громадянки, яку не впустили до України, прикордонники не назвали, проте опублікували її фото.

 

Дослівно: "Іноземку охоронці кордону в Україну не пропустили та, крім того, на три роки заборонили їй в’їзд до нашої країни. Наразі росіянка чекає зворотного рейсу".

Нагадаємо: 6 грудня прикордонники заборонили на 3 роки в’їзд в Україну російському рок-музиканту Петру Мамонову через незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Українська правда

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Теми: окупаціяПрикордонна службаКримКиїв
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