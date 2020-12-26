Російській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну

26 грудня українські прикордонники заборонили в’їзд в Україну громадянці РФ, що прилетіла до Києва рейсом з Туреччини

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби

Деталі: Під час оформлення пасажирів авіарейса, що прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ 1994 року народження, яка раніше порушила порядок в’їзду-виїзду у тимчасово окупований Росією Крим.

Порушницею виявилася російська блогерка.

Імені російської громадянки, яку не впустили до України, прикордонники не назвали, проте опублікували її фото.

Дослівно: "Іноземку охоронці кордону в Україну не пропустили та, крім того, на три роки заборонили їй в’їзд до нашої країни. Наразі росіянка чекає зворотного рейсу".

Нагадаємо: 6 грудня прикордонники заборонили на 3 роки в’їзд в Україну російському рок-музиканту Петру Мамонову через незаконне відвідування окупованого Росією Криму.