Российской "блогерше" из-за незаконного визита в Крым запретили въезд в Украину

26 декабря украинские пограничники запретили въезд в Украину гражданке РФ, которая прилетела в Киев рейсом из Турции.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы

Детали: Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая ранее нарушила порядок въезда-выезда во временно оккупированный Россией Крым.

Нарушителем оказалась девушка, которая является российским блогером.

Имени россиянки, которую не пустили в Украину, пограничники не назвали, однако опубликовали ее фото.

Дословно: "Иностранку пограничники в Украину не пропустили и, кроме того, на три года запретили ей въезд в нашу страну. Сейчас россиянка ждет обратного рейса".