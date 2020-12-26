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Российской "блогерше" из-за незаконного визита в Крым запретили въезд в Украину

Суббота, 26 декабря 2020, 18:06
Российской блогерше из-за незаконного визита в Крым запретили въезд в Украину

26 декабря украинские пограничники запретили въезд в Украину гражданке РФ, которая прилетела в Киев рейсом из Турции.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы

Детали: Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая ранее нарушила порядок въезда-выезда во временно оккупированный Россией Крым.

Нарушителем оказалась девушка, которая является российским блогером.

Имени россиянки, которую не пустили в Украину, пограничники не назвали, однако опубликовали ее фото.

 

Дословно: "Иностранку пограничники в Украину не пропустили и, кроме того, на три года запретили ей въезд в нашу страну. Сейчас россиянка ждет обратного рейса".

Напомним: 6 декабря пограничники запретили на 3 года въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Украинская правда

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Темы: оккупацияПограничная службаКрымКиев
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