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Шмигаль прогнозує зростання економіки на 5% у 2021 році

Субота, 26 грудня 2020, 19:49

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році, згідно з економічним прогнозом Кабміну, зростання економіки України повинно скласти 5%.

Джерело: повідомлення очільника уряду у Facebook

Пряма мова: "У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни.

До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі по боротьбі зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. У порівнянні з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на більш ніж 60 млрд гривень".

Деталі: Прем'єр запевнив, що держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема, щодо фінансування капітальних витрат.

За його словами, на Єдиному казначейському рахунку станом на 23 грудня було понад 60 млрд гривень, і це "абсолютний рекорд на цю дату".

Також він додав, що всі борги із зарплат шахтарям виплачені, кошти на закупівлю вакцин виділені, доплати у розмірі 8 тисяч грн українцям, діяльність яких буде припинена внаслідок "карантину зимових канікул", вже здійснюються.

Українська правда
Теми: економікаШмигаль


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