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Шмыгаль прогнозирует рост экономики на 5% в 2021 году

Суббота, 26 декабря 2020, 19:49

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году, согласно экономическим прогнозом Кабмина, рост экономики Украины должен составить 5%.

Источник: сообщение главы правительства в Facebook

Прямая речь: "В 2021-й мы заходим прогнозам о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны.

К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками, эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением сборов на более чем 60 млрд гривен".

Детали: Премьер заверил, что государство полностью выполняет свои обязательства, в частности, финансирование капитальных затрат.

По его словам, на Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд гривен, и это "абсолютный рекорд на эту дату".

Также он добавил, что все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, уже осуществляются доплаты в размере 8 тысяч грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул".

Украинская правда
Темы: экономикаШмыгаль


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