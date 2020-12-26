Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль планує до квітня охопити щепленнями від Covid майже все населення

Субота, 26 грудня 2020, 20:03
Ізраїль планує до квітня охопити щепленнями від Covid майже все населення
Фото: timesofisrael.com

Уряд Ізраїлю розраховує, що незабаром вдасться вийти на показник у 150 тисяч вакцинованих від Covid-19 щодня.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Якщо влада досягне таких показників, то переважна більшість населення може бути щеплена до кінця березня 2021 року.

Очільник Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Чезі Леві заявив, що держава зацікавлена у безперервному процесі вакцинації населення, що триватиме цілодобово, 7 днів на тиждень, але визнав, що на охоплення щепленнями впливатимуть і зовнішні фактори.

Пряма мова: "Все залежить від двох речей: по-перше, від того, чи зможуть компанії Pfizer та Moderna збільшити постачання вакцин до Ізраїлю. По-друге, звичайно, від бажання населення йти вакцинуватися.

Я сподіваюся, що протягом місяця мільйони отримають свою першу дозу, якщо не другу".

Довідка: Ізраїль розраховує на постачання 4 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця поточного місяця та ще 4 мільйонів до кінця березня 2021 року. Уряд країни також домовився про 6 млн доз вакцини Moderna, але її доставка до Ізраїлю очікується навесні.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: