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Ізраїль планує до квітня охопити щепленнями від Covid майже все населення

Субота, 26 грудня 2020, 21:03
Фото: timesofisrael.com

Уряд Ізраїлю розраховує, що незабаром вдасться вийти на показник у 150 тисяч вакцинованих від Covid-19 щодня.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Якщо влада досягне таких показників, то переважна більшість населення може бути щеплена до кінця березня 2021 року.

Очільник Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Чезі Леві заявив, що держава зацікавлена у безперервному процесі вакцинації населення, що триватиме цілодобово, 7 днів на тиждень, але визнав, що на охоплення щепленнями впливатимуть і зовнішні фактори.

Пряма мова: "Все залежить від двох речей: по-перше, від того, чи зможуть компанії Pfizer та Moderna збільшити постачання вакцин до Ізраїлю. По-друге, звичайно, від бажання населення йти вакцинуватися.

Я сподіваюся, що протягом місяця мільйони отримають свою першу дозу, якщо не другу".

Довідка: Ізраїль розраховує на постачання 4 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця поточного місяця та ще 4 мільйонів до кінця березня 2021 року. Уряд країни також домовився про 6 млн доз вакцини Moderna, але її доставка до Ізраїлю очікується навесні.

Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус


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