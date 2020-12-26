Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Израиль планирует до апреля охватить прививками от Covid почти все население

Суббота, 26 декабря 2020, 20:03
Израиль планирует до апреля охватить прививками от Covid почти все население
Фото: timesofisrael.com

Правительство Израиля рассчитывает, что вскоре удастся выйти на показатель в 150 тысяч вакцинированных от Covid-19 ежедневно.

Источник: Times of Israel

Детали: Если власть достигнет таких показателей, то подавляющее большинство населения может быть привито до конца марта 2021 года.

Глава Министерства здравоохранения Израиля Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения, которое будет продолжаться круглосуточно, 7 дней в неделю, но признал, что на охват прививками будут влиять и внешние факторы.

Прямая речь: "Все зависит от двух вещей: во-первых, от того, смогут ли компании Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. Во-вторых, конечно, от желания населения идти вакцинироваться.

Я надеюсь, что в течение месяца миллионы получат свою первую дозу, если не вторую".

Справка: Израиль рассчитывает на поставку 4 миллионов доз вакцины Pfizer до конца текущего месяца и еще 4 миллионов до конца марта 2021 года. Правительство страны также договорилось о 6 млн доз вакцины Moderna, но ее доставка в Израиль ожидается весной.

Темы: Израильвакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Израиль
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Нетаньяху назвал две причины, почему Израиль опасается предоставлять оружие Украине
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: