Израиль планирует до апреля охватить прививками от Covid почти все население

Правительство Израиля рассчитывает, что вскоре удастся выйти на показатель в 150 тысяч вакцинированных от Covid-19 ежедневно.

Источник: Times of Israel

Детали: Если власть достигнет таких показателей, то подавляющее большинство населения может быть привито до конца марта 2021 года.

Глава Министерства здравоохранения Израиля Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения, которое будет продолжаться круглосуточно, 7 дней в неделю, но признал, что на охват прививками будут влиять и внешние факторы.

Прямая речь: "Все зависит от двух вещей: во-первых, от того, смогут ли компании Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. Во-вторых, конечно, от желания населения идти вакцинироваться.

Я надеюсь, что в течение месяца миллионы получат свою первую дозу, если не вторую".

Справка: Израиль рассчитывает на поставку 4 миллионов доз вакцины Pfizer до конца текущего месяца и еще 4 миллионов до конца марта 2021 года. Правительство страны также договорилось о 6 млн доз вакцины Moderna, но ее доставка в Израиль ожидается весной.