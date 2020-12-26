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Поліція знайшла підлітків, які знущалися над собакою і знімали це на відео

Субота, 26 грудня 2020, 21:49

Правоохоронці Львівської області встановили особи двох підлітків, причетних до жорстокого поводження з твариною.

Джерело: повідомлення поліції Львівської області

Дослівно: "26 грудня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, де йшлося про те, що нібито в місті Броди невідомі особи помістили собаку в мішок та побили її, після чого тварина загинула. Правоохоронці негайно розпочали за цим фактом перевірку, до якої були залучені співробітники всіх служб територіального підрозділу поліції".

Деталі: Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявились 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, мешканці Бродівського району.

Було встановлено, що 23 грудня близько 17 години на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району, школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.

Крім того, правоохоронці розшукали побиту тварину та доставили її до ветеринарної клініки. Наразі життю собаки нічого не загрожує.

 

За вказаним фактом дізнавачі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.

Українська правда
Теми: поліціяЛьвівщина


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