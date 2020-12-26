Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція знайшла підлітків, які знущалися над собакою і знімали це на відео

Субота, 26 грудня 2020, 20:49
Поліція знайшла підлітків, які знущалися над собакою і знімали це на відео

Правоохоронці Львівської області встановили особи двох підлітків, причетних до жорстокого поводження з твариною.

Джерело: повідомлення поліції Львівської області

Дослівно: "26 грудня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, де йшлося про те, що нібито в місті Броди невідомі особи помістили собаку в мішок та побили її, після чого тварина загинула. Правоохоронці негайно розпочали за цим фактом перевірку, до якої були залучені співробітники всіх служб територіального підрозділу поліції".

Деталі: Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявились 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, мешканці Бродівського району.

Було встановлено, що 23 грудня близько 17 години на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району, школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.

Крім того, правоохоронці розшукали побиту тварину та доставили її до ветеринарної клініки. Наразі життю собаки нічого не загрожує.

 

За вказаним фактом дізнавачі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: