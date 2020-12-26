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Полиция нашла подростков, которые издевались над собакой и снимали это на видео

Суббота, 26 декабря 2020, 20:49
Полиция нашла подростков, которые издевались над собакой и снимали это на видео

Правоохранители Львовской области установили личности двух подростков, причастных к жестокому обращению с животным.

Источник: сообщение полиции Львовской области

Дословно: "26 декабря во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, где говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло. Правоохранители немедленно начали по этому факту проверку, к которой были привлечены сотрудники всех служб территориального подразделения полиции".

Детали: Вскоре полицейские установили личности злоумышленников - ими оказались 16-летний парень и 14-летняя девушка, жители Бродовского района.

Было установлено, что 23 декабря около 17 часов на свалке возле одного из сел района, школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. Очевидцем происшествия была его несовершеннолетняя знакомая.

Кроме того, правоохранители разыскали избитое животное и доставили его в ветеринарную клинику. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

 

По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: полицияЛьвовщина
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