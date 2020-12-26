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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

Субота, 26 грудня 2020, 21:08
Нафтогаз підвищив ціну на газ для побутових споживачів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну газу для побутових клієнтів на 14% у січні.

Джерело: повідомлення компанії

Деталі: Зазначається, що ціни на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року встановлено на рівні 7,22 гривень за куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

У грудні поточного року ціна складала 6,33 грн.

Дослівно: "Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Разом із тим ГК "Нафтогаз України", починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників".

Українська правда

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Теми: газНафтогаз
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