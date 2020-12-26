Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

Суббота, 26 декабря 2020, 21:08
Нафтогаз повысил цену на газ для бытовых потребителей

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

Источник: сообщение компании

Детали: Отмечается, что цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.

Дословно: "Изменение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: газНефтегаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
газ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: