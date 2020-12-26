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"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

Суббота, 26 декабря 2020, 22:08

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

Источник: сообщение компании

Детали: Отмечается, что цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.

Дословно: "Изменение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков".

Украинская правда
Темы: газНефтегаз


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