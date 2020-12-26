Ціна криптовалюти Bitcoin оновила історичний максимум
Субота, 26 грудня 2020, 23:15
Криптовалюта Bitcoin побила свій історичний рекорд, досягнувши позначки в 26 тисяч доларів.
Джерело: криптовалютна біржа Coindesk
Деталі: Станом на 00:15 27 грудня вартість біткоіна (BNB) становить $26 659 (+ 9.41% за добу).
Минулий історичний максимум ціни BNB в $24 000 був зафіксований 20 грудня. Позначку в $20 000 біткоін подолав 16 грудня.
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