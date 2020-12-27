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Ціна криптовалюти Bitcoin оновила історичний максимум

Неділя, 27 грудня 2020, 00:15

Криптовалюта Bitcoin побила свій історичний рекорд, досягнувши позначки в 26 тисяч доларів.

Джерело: криптовалютна біржа Coindesk

Деталі: Станом на 00:15 27 грудня вартість біткоіна (BNB) становить $26 659 (+ 9.41% за добу). 

Минулий історичний максимум ціни BNB в $24 000 був зафіксований 20 грудня. Позначку в $20 000 біткоін подолав 16 грудня.

 
Графік вартісті біткоіна від початку року

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Теми: валютатехнології


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