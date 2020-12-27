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Цена криптовалюты Bitcoin обновила исторический максимум

Воскресенье, 27 декабря 2020, 00:15

Криптовалюта Bitcoin побила свой исторический рекорд, достигнув отметки в 26 тысяч долларов. 

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: По состоянию на 00:20 27 декабря стоимость биткоина (BNB) составляет $26 659 (+9.41% за сутки). 

Прошлый исторический максимум цены BNB в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.

 
Стоимость биткоины с начала года

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Темы: валютатехнологии


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