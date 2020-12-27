Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна залишається у лідерах з швидкості поширення COVID-19

Неділя, 27 грудня 2020, 00:42

Станом на 26 грудня в країнах Європи діагностували 137 тисяч нових заражень COVID-19, зокрема, 7709 в Україні. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 13-му місці.

 
Статистика за 25  грудня

Наразі всього в світі діагностовано 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 56 мільйонів хворих вилікувалися, 1 763 844 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Що передувало: 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пандемія коронавірусу не буде останньою: глава ВООЗ

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

фотоУ Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії

фотоРосійській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну

документиПутін створює у Білорусі проросійську партію проти Лукашенка – The Insider

Загальна мобілізація при нападі РФ: в РНБО розкритикували ідею Зеленського

Усі новини...
коронавірус
Пандемія коронавірусу не буде останньою: глава ВООЗ
У Німеччині почалася вакцинація від коронавірусу
Ізраїль планує до квітня охопити щепленнями від Covid майже все населення
Останні новини
00:42
Україна залишається у лідерах з швидкості поширення COVID-19
00:15
Ціна криптовалюти Bitcoin оновила історичний максимум
23:59
Пандемія коронавірусу не буде останньою: глава ВООЗ
23:23
У РФ відреагували на санкції Спортивного арбітражного суду
22:32
фотоБуксир "Яни Капу" повернувся у стрій і готовий до бойових завдань
22:08
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів
21:49
фотоПоліція знайшла підлітків, які знущалися над собакою і знімали це на відео
21:31
фотоУ Німеччині почалася вакцинація від коронавірусу
21:03
Ізраїль планує до квітня охопити щепленнями від Covid майже все населення
20:24
фотоУ Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії
Усі новини...