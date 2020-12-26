Україна залишається у лідерах з швидкості поширення COVID-19

Станом на 26 грудня в країнах Європи діагностували 137 тисяч нових заражень COVID-19, зокрема, 7709 в Україні.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 13-му місці.

Статистика за 25 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 56 мільйонів хворих вилікувалися, 1 763 844 пацієнтів з COVID-19 померло.

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Що передувало:

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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