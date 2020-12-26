Украина остается в лидерах по скорости распространения COVID-19

По состоянию на 26 декабря в странах Европы диагностировали 137 тысяч новых заражений COVID-19, в частности, 7709 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 13-м месте.

Статистика за 25 декабря

Сейчас в мире диагностировано 80 миллионов случаев заражения коронавирусом, 56 миллионов больных вылечились, 1 763 844 пациента с COVID-19 умерли.

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Что предшествовало:

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