Перший випадок мутованого коронавірусу виявили в Канаді

В канадській провінції Онтаріо виявили два випадки зараження новом штамом коронавірусу, вперше виявленого у Великій Британії.

Джерело: звіт представників служби охорони здоров’я провінції Онтаріо

Деталі: Згідно з опублікованим повідомленням, хворі - пара з Дарема на півдні провінції. Наразі немає відомостей, що ця пара подорожувала, контактувала з хворими або з тими, хто міг заразитися. Пара перебуває на самоізоляції.

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