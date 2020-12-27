Первый случай мутировавшего коронавируса обнаружили в Канаде
Воскресенье, 27 декабря 2020, 02:47
В канадской провинции Онтарио обнаружили два случая заражения новом штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании.
Источник: отчет представителей службы здравоохранения провинции Онтарио
Детали: Согласно опубликованному сообщению, больные - пара из Дарема на юге провинции. Нет сведений, что эта пара путешествовала, контактировала с больными или с теми, кто мог заразиться. Пара находится на самоизоляции.
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