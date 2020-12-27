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COVID-19: за добу знов діагностували понад 450 тисяч нових заражень

Неділя, 27 грудня 2020, 05:02

Станом на 26 грудня в світі за добу діагностували понад 450 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 7108 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 451 124 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 138 049 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Італія, Нідерланди  та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 13-му місці.

 
Статистика за 25  грудня

Наразі всього в світі діагностовано 80 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 56 мільйонів хворих вилікувалися, 1 763 844 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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