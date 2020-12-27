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COVID-19: за сутки вновь диагностировали более 450 000 новых заражений

Воскресенье, 27 декабря 2020, 05:02

По состоянию на 26 декабря в мире за сутки диагностировали более 450 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 7108 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 451 124 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 138 046 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 13-м месте.

 
Статистика за 25 декабря

Сейчас в мире диагностировано 80 миллионов случаев заражения коронавирусом, 56 миллионов больных вылечились, 1 763 844 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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