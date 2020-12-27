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В ЄС починають масову вакцинацію від коронавіруса

Неділя, 27 грудня 2020, 06:08

Країни ЄС в неділю починають масову вакцинацію населення від COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: В якості вакцини буде використовуватися препарат компаній Pfizer і BioNTech, який схвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій щодо вакцини з боку Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

Перші поставки вакцини почали прибувати до Німеччини, Франції, Австрії та Італії з тим, щоб в неділю медики змогли розпочати вакцинацію. Пріоритет віддається категоріям громадян з груп ризику, в тому числі літнім людям.

В Іспанії та Болгарії також запускають кампанії по вакцинації в неділю. У Бельгії і Люксембурзі розраховують почати вакцинацію 28 грудня, в Нідерландах, як очікується, - з 8 січня.

У Pfizer і BioNTech заявили, що готові поставити ЄС 12,5 млн доз вакцини до кінця року.

Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі. Її виробляють в північній частині Бельгії. Препарат вантажівками доставляють до всіх країн-членів.

Щеплення препаратом BioNTech/Pfizer вже проходять у Британії, США, Канаді, Сербії та інших країнах. 

Теми: коронавірусвакцинація


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