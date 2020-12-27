Страны ЕС в воскресенье приступают к массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Первоначальные поставки вакцины начали прибывать в Германию, Францию, Австрию и Италию с тем, чтобы в воскресенье медики смогли начать вакцинацию. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

В ЄС починають масову вакцинацію від коронавируса

Країни ЄС в неділю приступають до масової вакцинації населення від коронавируса COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: В якості вакцини буде використовуватися препарат компаній Pfizer і BioNTech, який схвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій щодо вакцини з боку Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

Початкові поставки вакцини почали прибувати до Німеччини, Франції, Австрії та Італії з тим, щоб в неділю медики змогли розпочати вакцинацію. Пріоритет віддається категоріям громадян з груп ризику, в тому числі літнім людям.

В Іспанії та Болгарії також запускають кампанії по вакцинації в неділю. У Бельгії і Люксембурзі розраховують почати вакцинацію 28 грудня, в Нідерландах, як очікується, - з 8 січня.

У Pfizer і BioNTech заявили, що готові поставити ЄС 12,5 млн доз вакцини до кінця року.

В ЕС начинают массовою вакцинацию от коронавируса

Страны ЕС в воскресенье приступают к массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Первоначальные поставки вакцины начали прибывать в Германию, Францию, Австрию и Италию с тем, чтобы в воскресенье медики смогли начать вакцинацию. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.