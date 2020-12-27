В ЕС начинают массовою вакцинацию от коронавируса

Страны ЕС в воскресенье приступают к массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Первоначальные поставки вакцины начали прибывать в Германию, Францию, Австрию и Италию с тем, чтобы в воскресенье медики смогли начать вакцинацию. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

Вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса является первым препаратом, который был одобрен в Европейском Союзе. Ее производят в северной части Бельгии. Препарат грузовиками доставляют во все страны-члены.

Прививки препаратом BioNTech/Pfizer уже делают в Великобритании, США, Канаде, Сербии и других странах.