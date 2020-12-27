Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки

Неділя, 27 грудня 2020, 09:09

Обраний президент США Джо Байден попередив, що відмова Дональда Трампа підписувати ухвалений Конгресом США пакет допомоги економіці може мати руйнівні наслідки для країни.

Джерело: DW з посиланням на агенцію dpa

Деталі: Обраний президент США Джо Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа підписати закон про пакет економічних стимулів, ухвалений раніше Конгресом і підтриманий як демократами, так і республіканцями.

У суботу, 26 грудня, Байден зробив заяву, у якій застеріг, що відмова Трампа від підписання пакета стимулювання економіки є безвідповідальною і матиме "руйнівні наслідки".

За його словами, якщо Трамп негайно не підпише закон, близько 10 мільйонів американців втратять допомогу з безробіття.

Пакет заходів зі стимулювання економіки США обсягом близько 900 мільярдів доларів передбачає, зокрема, виплату підвищеної допомоги з безробіття до березня наступного року. Крім того, більшість громадян має отримати одноразову допомогу в розмірі 600 доларів.

Утім, Трамп вимагає, зокрема, збільшити одноразовий платіж до 2 тисяч доларів на душу населення, тому він натякнув, що може ветувати законопроєкт.

Дональд Трамп має підписати законопроєкт до січня, або ж накласти на нього вето.

Нагадаємо: 22 грудня Трамп назвав "ганьбою" пакет стимулювання економіки Сполучених Штатів. Тоді ж він закликав Конгрес внести зміни до документу.

Теми: СШАБайденТрампекономіка


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки

Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли

Пандемія коронавірусу не буде останньою: глава ВООЗ

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

фотоУ Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії

фотоРосійській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну

Усі новини...
США
Трамп назвав Байдена "фейковим президентом"
США запроваджують нові вимоги до пасажирів авіарейсів із Британії
Помер хворий на COVID дипломат, що мав стати послом Білорусі в США
Останні новини
09:41
Не вакцина: вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID
09:09
Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки
08:51
Опади не зможуть поповнити запаси питної води у Криму – прогноз на 2021 рік
08:26
Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: окупанти тренувалися екстрено починати війну, Путін створює в Білорусі партію
07:28
Окупанти вели вогонь в Донецькій області. Без втрат – ООС
06:08
В ЄС починають масову вакцинацію від коронавіруса
05:12
COVID-19: за добу знов діагностували понад 450 тисяч нових заражень
03:47
Перший випадок мутованого коронавірусу виявили в Канаді
02:43
SpaceX починає передстартові випробування 9-го прототипу Starship – корабля для польотів на Марс
Усі новини...