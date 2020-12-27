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Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки

Неділя, 27 грудня 2020, 08:09
Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки

Обраний президент США Джо Байден попередив, що відмова Дональда Трампа підписувати ухвалений Конгресом США пакет допомоги економіці може мати руйнівні наслідки для країни.

Джерело: DW з посиланням на агенцію dpa

Деталі: Обраний президент США Джо Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа підписати закон про пакет економічних стимулів, ухвалений раніше Конгресом і підтриманий як демократами, так і республіканцями.

У суботу, 26 грудня, Байден зробив заяву, у якій застеріг, що відмова Трампа від підписання пакета стимулювання економіки є безвідповідальною і матиме "руйнівні наслідки".

За його словами, якщо Трамп негайно не підпише закон, близько 10 мільйонів американців втратять допомогу з безробіття.

Пакет заходів зі стимулювання економіки США обсягом близько 900 мільярдів доларів передбачає, зокрема, виплату підвищеної допомоги з безробіття до березня наступного року. Крім того, більшість громадян має отримати одноразову допомогу в розмірі 600 доларів.

Утім, Трамп вимагає, зокрема, збільшити одноразовий платіж до 2 тисяч доларів на душу населення, тому він натякнув, що може ветувати законопроєкт.

Дональд Трамп має підписати законопроєкт до січня, або ж накласти на нього вето.

Нагадаємо: 22 грудня Трамп назвав "ганьбою" пакет стимулювання економіки Сполучених Штатів. Тоді ж він закликав Конгрес внести зміни до документу.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБайденТрампекономіка
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