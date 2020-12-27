Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден обвинил Трампа в безответственности и предупредил о последствиях

Воскресенье, 27 декабря 2020, 09:09

Избранный президент США Джо Байден предупредил, что отказ Дональда Трампа подписывать принятый Конгрессом США пакет помощи экономике может иметь разрушительные последствия для страны.

Источник: DW со ссылкой на агентство dpa

Детали: Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа подписать закон о пакете экономических стимулов, принятый ранее Конгрессом и поддержанный как демократами, так и республиканцами.

В субботу, 26 декабря, Байден сделал заявление, в котором предупредил, что отказ Трампа от подписания пакета стимулирования экономики является безответственным и будет иметь "разрушительные последствия".

По его словам, если Трамп немедленно не подпишет закон, около 10 миллионов американцев потеряют пособие по безработице.

Пакет мер по стимулированию экономики США объемом около 900 млрд долларов предусматривает, в частности, выплату повышенной помощи по безработице до марта следующего года. Кроме того, большинство граждан должны получить единовременное пособие в размере 600 долларов.

Впрочем, Трамп требует, в частности, увеличить единовременный платеж до 2 тысяч долларов на душу населения, поэтому он намекнул, что может ветировать законопроект.

Дональд Трамп должен подписать законопроект до января, или же наложить на него вето.

Напомним: 22 декабря Трамп назвал "позором" пакет стимулирования экономики США. Тогда же он призвал Конгресс внести изменения в документ.

Темы: СШАБайденТрампэкономика


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: 6113 новых заражений, 72 человека умерли

Пандемия коронавируса не будет последней: глава ВОЗ

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

фотоВ Севастополе оккупанты тренировались экстренно начинать боевые действия

фотоРоссийской "блогерше" из-за незаконного визита в Крым запретили въезд в Украину

документыПутин создает в Беларуси пророссийскую партию против Лукашенко – The Insider

Все новости...
США
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"
США вводят новые требования к пассажирам авиарейсов из Британии
Умер больной коронавирусом дипломат, который должен был стать послом Беларуси в США
Последние новости
09:41
Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID
09:09
Байден обвинил Трампа в безответственности и предупредил о последствиях
08:51
Осадки не смогут пополнить запасы питьевой воды в Крыму – прогноз на 2021 год
08:26
Коронавирус: 6113 новых заражений, 72 человека умерли
08:00
Главные новости субботы и ночи: оккупанты тренировались начинать войну, Путин создает в Беларуси партию
07:28
Оккупанты вели огонь в Донецкой области. Без потерь – ООС
06:08
В ЕС начинают массовою вакцинацию от коронавируса
05:12
COVID-19: за сутки вновь диагностировали более 450 000 новых заражений
03:47
Первый случай мутировавшего коронавируса обнаружили в Канаде
02:43
SpaceX начинает предстартовые испытания 9-го прототипа Starship – корабля для полетов на Марс
Все новости...