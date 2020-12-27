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Байден обвинил Трампа в безответственности и предупредил о последствиях

Воскресенье, 27 декабря 2020, 08:09
Байден обвинил Трампа в безответственности и предупредил о последствиях

Избранный президент США Джо Байден предупредил, что отказ Дональда Трампа подписывать принятый Конгрессом США пакет помощи экономике может иметь разрушительные последствия для страны.

Источник: DW со ссылкой на агентство dpa

Детали: Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа подписать закон о пакете экономических стимулов, принятый ранее Конгрессом и поддержанный как демократами, так и республиканцами.

В субботу, 26 декабря, Байден сделал заявление, в котором предупредил, что отказ Трампа от подписания пакета стимулирования экономики является безответственным и будет иметь "разрушительные последствия".

По его словам, если Трамп немедленно не подпишет закон, около 10 миллионов американцев потеряют пособие по безработице.

Пакет мер по стимулированию экономики США объемом около 900 млрд долларов предусматривает, в частности, выплату повышенной помощи по безработице до марта следующего года. Кроме того, большинство граждан должны получить единовременное пособие в размере 600 долларов.

Впрочем, Трамп требует, в частности, увеличить единовременный платеж до 2 тысяч долларов на душу населения, поэтому он намекнул, что может ветировать законопроект.

Дональд Трамп должен подписать законопроект до января, или же наложить на него вето.

Напомним: 22 декабря Трамп назвал "позором" пакет стимулирования экономики США. Тогда же он призвал Конгресс внести изменения в документ.

Темы: СШАБайденТрампэкономика
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