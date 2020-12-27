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Не вакцина: вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID

Неділя, 27 грудня 2020, 08:41
Не вакцина: вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID

У Великій Британії вчені з Університетського коледжу Лондона (UCLH) випробовують новий препарат Storm Chaser, який потенційно може давати швидкий імунітет до коронавірусу.

Джерело: The Guardian

Деталі: Storm Chaser ( "Штормовий мисливець") розроблений UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше спільно з Оксфордським університетом випустила свою вакцину від коронавірусної інфекції.

Препарат є коктейлем з антитіл до SARS-CoV-2, він вводиться в організм у два етапи.

Вчені відзначають, що імунна відповідь на ін'єкцію такої суміші виникне вже протягом декількох днів, в той час, як уже схвалені вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця.

Розробники Storm Chaser очікують, що в разі успішних випробувань, ліки допоможуть пацієнтам лікарень і мешканцям будинків для літніх людей, щоб запобігти спалахам коронавірусу.

Вчені прогнозують, що препарат буде забезпечувати людям захист від зараження на період від 6 до 12 місяців.

На даний момент Storm Chaser знаходиться на першій фазі клінічних випробувань на людях, коктейль з антитіл ввели десяти добровольцям. У разі схвалення регуляторами, препарат може надійти в арсенал лікарів вже до весни наступного року.

Вірусолог Лондонського університетського коледжу доктор Кетрін Хуліхан, яка очолює дослідження препарату, зазначила, що Storm Chaser може стати хорошим доповненням до арсеналу вже наявних засобів для боротьби з коронавірусом.

"Українська правда" в Threads

Теми: медицинакоронавірусВелика Британія
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