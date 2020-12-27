Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID
В Великобритании ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат Storm Chaser, который потенциально может давать быстрый иммунитет к коронавирусу.
Источник: The Guardian
Детали: Storm Chaser ("Штормовой охотник") разработан UCLH совместно с фармацевтической компанией Astrazeneca, которая ранее совместно с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавирусной инфекцией.
Препарат является коктейлем из антител к SARS-CoV-2, он вводится в организм два этапа.
Ученые отмечают, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней, в то время, как уже одобренные вакцины стимулируют выработку антител в течение месяца.
Разработчики Storm Chaser ожидают, что в случае успешных испытаний, лекарство поможет пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки коронавируса.
Ученые прогнозируют, что препарат будет обеспечивать людям защиту от заражения на период от 6 до 12 месяцев.
На данный момент Storm Chaser находится на первой фазе клинических испытаний на людях, коктейль из антител ввели десяти добровольцам. В случае одобрения регуляторами, препарат может поступить в арсенал врачей уже к весне следующего года.
Вирусолог Лондонского университетского колледжа доктор Кэтрин Хулихан, которая возглавляет исследования препарата, отметила, что Storm Chaser может стать хорошим дополнением к арсеналу уже имеющихся средств для борьбы с коронавирусом.