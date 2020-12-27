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Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID

Воскресенье, 27 декабря 2020, 08:41
Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID

В Великобритании ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат Storm Chaser, который потенциально может давать быстрый иммунитет к коронавирусу.

Источник: The Guardian

Детали: Storm Chaser ("Штормовой охотник") разработан UCLH совместно с фармацевтической компанией Astrazeneca, которая ранее совместно с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавирусной инфекцией.

Препарат является коктейлем из антител к SARS-CoV-2, он вводится в организм два этапа.

Ученые отмечают, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней, в то время, как уже одобренные вакцины стимулируют выработку антител в течение месяца.

Разработчики Storm Chaser ожидают, что в случае успешных испытаний, лекарство поможет пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки коронавируса.

Ученые прогнозируют, что препарат будет обеспечивать людям защиту от заражения на период от 6 до 12 месяцев.

На данный момент Storm Chaser находится на первой фазе клинических испытаний на людях, коктейль из антител ввели десяти добровольцам. В случае одобрения регуляторами, препарат может поступить в арсенал врачей уже к весне следующего года.

Вирусолог Лондонского университетского колледжа доктор Кэтрин Хулихан, которая возглавляет исследования препарата, отметила, что Storm Chaser может стать хорошим дополнением к арсеналу уже имеющихся средств для борьбы с коронавирусом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: медицинакоронавирусВеликобритания
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