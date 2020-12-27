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Олена Зеленська: чоловік не говорив про другий президентський термін

Неділя, 27 грудня 2020, 10:56

Дружина президента України Володимира Зеленського розповіла, що чоловік поки не обговорював з нею ідею балотуватися на другий президентський термін.

Джерело: інтерв'ю Олени Зеленської виданню НВ

Деталі: За її словами, якщо чоловік все ж вирішить піти на другий президентський термін, то це означатиме, що він ймовірно не завершив щось розпочате під час першої каденції. Утім Олена запевнила, що цю тему поки не обговорювала з Володимиром Зеленським.

У відповідь на запитання про те, чи готова вона до такого кроку Зеленського, якщо він балотуватиметься, дружина чинного глави держави сказала: "Я намагаюся про це не думати, живу сьогоднішнім днем і на кілька днів вперед". Зеленська зізналася, що за останні півтора роки вона змінила свій погляд на те, "як це все працює". І зараз її це не так лякає.

Пряма мова: "Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему "як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?" – такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він прийме таке рішення. Я поки б це не коментувала, не хочу на це налаштовуватися".

Теми: Зеленськийпрезидент


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