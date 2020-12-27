Елена Зеленская: муж не говорил о втором президентском сроке

Супруга президента Украины Владимира Зеленского рассказала, что муж пока не обсуждал с ней идею баллотироваться на второй президентский срок.

Источник: интервью Елены Зеленской изданию НВ

Детали: По ее словам, если супруг все же решит пойти на второй президентский срок, то это будет означать, что он вероятно не завершил что-то начатое во время первой каденции. Впрочем, Елена заверила, что эту тему пока не обсуждала с Владимиром Зеленским.

В ответ на вопрос о том, готова ли она к такому шагу Зеленского, если он будет баллотироваться, жена действующего главы государства сказала: "Я стараюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем ​​и на несколько дней вперед". Зеленская призналась, что за последние полтора года она изменила свой взгляд на то, "как это все работает". И сейчас ее это не так пугает.

Прямая речь: "Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "Как ты думаешь, идти мне на второй срок?" – такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение. Я бы пока это не комментировала, не хочу на это настраиваться".