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Початок тижня буде вітряним, з мокрим снігом та дощем

Неділя, 27 грудня 2020, 11:26
Початок тижня буде вітряним, з мокрим снігом та дощем
Фото: TIM TAI/Staff Photographer

Найближчими днями погоду в Україні визначатиме активний атмосферний фронт із повітрям, що прийде з Атлантики.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок в Україні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, у центральних, північних та східних областях ожеледиця; температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У східній частині без опадів, температура повітря вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

У Києві - мокрий сніг і дощ, вранці та вдень ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 28 грудня найвища температура повітря вдень (+8,4°С) була зафіксована у 1998 та 2011 роках, а найнижча - вночі 1885-го року (-24,8°С).

У вівторок, 29 грудня, у західних, північних, вночі та у більшості центральних областей дощ, вночі з мокрим снігом, на решті територій без суттєвих опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім східний областей, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, в Одеській області та місцями в західних областях 5-7° тепла, вдень 4-9°, у південній частині до 13° тепла; у східних та Сумській областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-4° тепла. У східних та північних областях місцями ожеледиця.

У Києві — мокрий сніг та дощ, ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень +5+7°.

 

Теми: погода
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