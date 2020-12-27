Начало недели будет ветреным, с мокрым снегом и дождем

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять активный атмосферный фронт с воздухом, который придет с Атлантики.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник в Украине мокрый снег и дождь, местами гололед, в центральных, северных и восточных областях гололедица, температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла.

В восточной части без осадков, температура воздуха ночью 8-13° мороза, днем ​​2-7° мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

В Киеве - мокрый снег и дождь, утром и днем ​​гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днем ​​около нуля.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 декабря самая высокая температура воздуха днем ​​(+8,4°С) была зафиксирована в 1998 и 2011 годах, а самая низкая - ночью 1885-го года (-24,8°С).

Во вторник, 29 декабря, в западных, северных, ночью и в большинстве центральных областей дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Одесской области и местами в западных областях 5-7° тепла, днем ​​4-9°, в южной части до 13° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 1-6° мороза, днем ​​0-4° тепла. В восточных и северных областях местами гололедица.

В Киеве - мокрый снег и дождь, гололед, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем ​​+5+7°.