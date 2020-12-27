Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Експрезидент Молдови Додон відразу після відставки поїхав до Москви

Неділя, 27 грудня 2020, 11:42
Експрезидент Молдови Додон відразу після відставки поїхав до Москви

Ігор Додон, який до 24 грудня був президентом Молдови, одразу після інавгурації Маї Санду поїхав до Москви.

Як пише "Європейська правда", про це експрезидент сам повідомив у Facebook, опублікувавши низку повідомлень і фото з поїздки 25-26 грудня.

Ігор Додон назвав поїздку "робочим візитом" та пише, що був у Москві разом зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаний, віцеспікером парламенту, башканом Гагаузької автономії та мером Кишинева. 

Здоровья и счастья всем рядом со своими близкими !!!

Опубліковано Dodon Igor Субота, 26 грудня 2020 р.

Як розповідає Додон у своїх дописах, він зустрічався із заступником глави адміністрації Путіна Дмитрієм Козаком для обговорення "стратегічного партнерства" між Молдовою та Росією і регіональної співпраці; також - із главою Держдуми Федеральних зборів РФ В'ячеславом Володіним. 

 

Крім того, була зустріч з лідером партії "Справедлива Росія". З ним говорили про "перспективи співпраці" з Партією соціалістів Додона та про можливість постачання до Молдови російської вакцини від коронавірусу. 

Нагадаємо, 24 грудня новий президент Молдови Мая Санду склала присягу.

Ігор Додон, його політсила та їхні союзники у парламенті за останні тижні перед цим вдалися до низки кроків, що створюють проблеми для нової президентки та країни загалом.  

Детальніше про це читайте у статті: Повний Додон: як проросійські сили руйнують Молдову напередодні інавгурації Маї Санду.

Теми: МолдоваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: