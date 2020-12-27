Експрезидент Молдови Додон відразу після відставки поїхав до Москви

Ігор Додон, який до 24 грудня був президентом Молдови, одразу після інавгурації Маї Санду поїхав до Москви.

Як пише "Європейська правда", про це експрезидент сам повідомив у Facebook, опублікувавши низку повідомлень і фото з поїздки 25-26 грудня.

Ігор Додон назвав поїздку "робочим візитом" та пише, що був у Москві разом зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаний, віцеспікером парламенту, башканом Гагаузької автономії та мером Кишинева.

Здоровья и счастья всем рядом со своими близкими !!! Опубліковано Dodon Igor Субота, 26 грудня 2020 р.

Як розповідає Додон у своїх дописах, він зустрічався із заступником глави адміністрації Путіна Дмитрієм Козаком для обговорення "стратегічного партнерства" між Молдовою та Росією і регіональної співпраці; також - із главою Держдуми Федеральних зборів РФ В'ячеславом Володіним.

Крім того, була зустріч з лідером партії "Справедлива Росія". З ним говорили про "перспективи співпраці" з Партією соціалістів Додона та про можливість постачання до Молдови російської вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 24 грудня новий президент Молдови Мая Санду склала присягу.

Ігор Додон, його політсила та їхні союзники у парламенті за останні тижні перед цим вдалися до низки кроків, що створюють проблеми для нової президентки та країни загалом.

Детальніше про це читайте у статті: Повний Додон: як проросійські сили руйнують Молдову напередодні інавгурації Маї Санду.